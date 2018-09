Domenico Iannacone torna in tv con “I dieci comandamenti”

Domenico Iannacone è pronto. Con la sua telecamera ha raccontato centinaia di storie, attraversando l'Italia in lungo e largo. “I dieci comandamenti” è un programma di Domenico Iannacone e Luca Cambi, a cura di Chiara Grigoletto (montaggio di Igor Francescato, produttore esecutivo Luca Desideri). “Come figli miei” (il racconto di un Istituto professionale del Parco Verde, a Caivano, alle porte di Napoli. Un luogo dove lo Stato è assente e i diritti risuonano come parole vuote), andrà in onda domenica 18 novembre alle 20.30. Ma Iannacone, in anteprima, ci annuncia un’altra novità.