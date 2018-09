Sandra Milo ripensa alla Magnani e rivela l'inedito retroscena

Il 15 ottobre festeggerà 73 anni di carriera con un grande evento capitolino. «È la mia festa del lavoro», racconta a Il Tempo. Sandra Milo, un mito. Oltre sessanta film girati (l’ultimo proprio di recente prodotto da Andrea Preti, intitolato “Un nemico che ti vuole bene”), tredici programmi tv e decine e decine di apparizioni come ospite. Protagonista indiscussa della "Dolce vita", che ha vissuto pienamente in una Roma indimenticabile targata anni Cinquanta e Sessanta. La Milo, che il 15 ottobre festeggerà 73 anni di carriera cinematografica, ci svela di una cena a casa di Anna Magnani. «Andai da lei su invito con il mio compagno dell'epoca, che era un produttore. Non le stavo affatto simpatica. Lei, invece, per me era un mito, ma non mi rivolse nemmeno una parola per tutta la cena. Dopo tre inviti dissi al mio compagno: non ci voglio andare più».