Andrea Preti: "Andate al cinema! Il mio nuovo film vi stupirà"

«Ho in programma altri tre film tra il 2019 e il 2020. Per adesso ho detto no alla tv». Categorico, incisivo e con le idee chiare. Andrea Preti, il super attore e produttore, arriva dal 4 ottobre al cinema con il suo ultimo gioiellino: “Un nemico che ti vuole bene”. E’ riuscito a mettere in piedi un cast eccezionale: Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo, Roberto Ciufoli, Annabella Calabrese, Gisella Donadoni, Ugo Conti, Ernesto Lama, Ciro Esposito, Antonio Catania e Massimo Ghini. Il film, distribuito da “Medusa” e prodotto dalla Falkor (la società di Preti che ha alle spalle altre tre pellicole importanti), punta in alto al botteghino. E ha tutte le carte in regola per farlo. Andrea, con un passato da modello internazionale e un presente da attore e produttore, ha raccontato a “Il Tempo” gli ultimi mesi di lavoro sul set tra la Puglia e la Svizzera.