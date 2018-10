Assalto ai laziali nel pub, Europa League ad alta tensione

Massima attenzione per i circa 800 tifosi della Lazio che sono arrivati in Germania per seguire i biancocelesti nella trasferta di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, in scena questa sera alle 21.00. La Commerzbank Arena è sold out con oltre 50 mila presenze e la tifoseria tedesca è considerata tra le più calde e vicina a idee politiche di sinistra.

A dar man forte ai sostenitori avversari sono arrivati da Bergamo anche una quarantina di tifosi dell'Atalanta, gemellati proprio con l'Eintracht. Già nella serata di ieri il clima si è surriscaldato, quando circa venti tifosi laziali erano in un pub nei pressi della stazione di Francoforte. Gli ultrà tedeschi, insieme ai bergamaschi, si sono presentati lì, cercando lo scontro e tentando addirittura una carica, ma i tifosi della Lazio non hanno reagito e la polizia presente sul posto ha immediatamente calmato le acque. Cinque i fermi tra le persone protagoniste dei disordini, già rilasciati nella notte.