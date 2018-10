Sgombero nell'abitazione di Silvano Spada. Gli agenti sfondano la porta con un frullino

È in corso dalle 8,10, in ritardo rispetto al previsto, un nuovo sgombero a Nuova Ostia. Stavolta tocca all’abitazione in via Forni 22 di Silvano Spada, attualmente in carcere. Al momento dell'irruzione non c'era nessuno. Gli agenti della Polizia Locale del gruppo Spe (protetti dal giubbotto antiproiettile) insieme al Reparto Mobile hanno fatto irruzione nell’appartamento al terzo piano occupato da dieci anni e hanno sfondato la porta con un frullino.