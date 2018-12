Lunetta Savino: "Ecco il segreto del mio feeling con De Sica"

Di sicuro tutti la ricordano spesso come Cettina di “Un medico in famiglia”, dove è stata tra le protagoniste per ben sei serie televisive su Rai1. Adesso, per la prima volta, non veste i panni della donna paziente. Nel nuovo cinepanettone di Boldi e De Sica (intitolato “Amici come prima”) interpreta la cattiva. Ma Lunetta Savino ha un sogno: uno spettacolo a teatro con De Sica. Lui ha già lanciato l’idea dicendo: “Stiamo pensando di portare in scena Polvere di stelle. Poi magari faremo un altro film insieme”. Alla Savino l’idea non dispiace affatto. Un sogno? Forse. Ma spesso i sogni si avverano.