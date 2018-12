Brando De Sica, debutto con papà nel Cinepanettone ma il nome non c'è

Di padre in figlio. Il talento e la passione per il cinema l'ha ereditata da suo padre Christian e da suo nonno Vittorio De Sica (uno dei pilastri del cinema italiano e mondiale). Brando, regista con un curriculum invidiabile e una professione creata con molti anni di studio e sacrifici in America al seguito dei più grandi maestri del cinema, ci ha confessato: «Mi piacerebbe, un giorno, poter scrivere: "Qui si fa cinema dal 1901", anno di nascita di mio nonno Vittorio De Sica». Brando è co-regista insieme a suo padre dell’ultimo Cinepanettone che sarà nelle sale dal 19 dicembre, ma sulla locandina non c'è il suo nome. C’è un motivo, che lui stesso ci ha rivelato in un'intervista...