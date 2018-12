Decine di venditori irregolari stazionano senza essere disturbati in piazza del Popolo, ma la scia degli abusivi continua proseguendo su via del Corso. Qui sono per lo più senegalesi con borse contraffatte messe in terra, pronti a scappare via alla prima vista delle forze dell’ordine per riposizionarsi poi subito dopo in un punto magari più tranquillo. Ma il centro è semi vuoto nonostante manchino pochi giorni a Natale: colpa della protesta dei pullman turistici che ha letteralmente paralizzato il cuore di Roma e dei disagi alle fermate metro che continuano.