Trump in tuta e col forcone per la firma del "Farm Bill"

Donald Trump firma il "Farm Billa" ma 15 minuti prima di farlo il presidente Usa celebra l'evento sui social: "Farm Bill firma in 15 minuti! #Emmys #TBT", scrive postando un video insieme all'attrice Megan Mullaly, parodia della commedia televisiva degli anni '60 "Green Acres" agli Emmy Awards nel 2005. Nella clip il presidente Usa, vestito con una tuta da lavoro e un cappello di paglia, insieme alla Mullaly discutono di fattoria e vita cittadina ma alla fine decidono per la vita in campagna.