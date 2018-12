Neve, slitta e cavallo: sorpresa di Natale a Gina Lollobrigida

La neve a Roma? Tutto è possibile anche se c’è il sole e le temperature non sono affatto rigide. La neve ha imbiancato il giardino della villa della grande Gina Lollobrigida, che è rimasta senza fiato quando ha visto davanti a sè uno scenario da film. La neve è stata sparata con un cannone artificiale ed è arrivato un cavallo con la slitta. Ad organizzare la mega sorpresa è stato Andrea Piazzolla, giovane manager delladiva amatissima in tutto il mondo. Per lei è stato un Natale magico.