Chi pensava (o sospettava) che la foto di Al Bano Carrisi con Loredana Lecciso e figli fosse un fotomontaggio ha sbagliato di grosso. Gli hater, per intenderci quelli che puntualmente prendono di mira alcuni vip in Rete, hanno sospettato che non si trattasse di una foto reale, pubblicata dalla Lecciso alcuni giorni fa. Ma dopo poche ore da quella foto è arrivata una “storia” su Instagram. Insomma, il giallo è stato definitivamente sciolto perché in quel video si vede chiaramente Al Nano e Loredana con i loro figli (ormai adolescenti). Niente ritocchi, niente fotomontaggi: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno trascorso le vacanze di Natale insieme. Senza Romina Power, che come si nota dai social, è andata alcuni giorni in Montana.

Del resto Loredana e Al Bano - pur non essendo più una coppia (come spesso è stato scritto) - restano legati da un profondo sentimento di affetto che riesce a superare ogni ostacolo. La Lecciso è stata la sua compagna per diciotto lunghi anni e ha condiviso con il Leone di Cellino un lungo percorso. Non dimentichiamo che hanno due figli: Bido e Jasmine. Al Bano, amatissimo in tutto il mondo, dovrebbe cantare a fine anno con Romina. Ma il 2019 per lui riserva un’altra grande sorpresa: nessun addio alle scene (come aveva annunciato in esclusiva a Il Tempo a ottobre scorso). I fan dopo questa notizia hanno tirato un sospiro di sollievo. È proprio il caso di dire: felicità.