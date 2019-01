Delirio al Capodanno di Canale 5, ecco cosa urla il rapper

Non bastavano gli ascolti bassi, con "L'Anno che verrà" da Matera su Rai 1 che ha surclassato il tele-veglione della rivale Mediaset. Federica Panicucci, sul palco di Capodanno in musica in diretta da Bari su Canale 5 ha dovuto scusarsi per il turpiloquio del rapper Junior Cally, che salutando la piazza pugliese ha gridato "Fanc... la droga, viva la f... sempre! Su ste c... di mani!". La conduttrice ha stigmatizzato l'uscita del giovane mascherato, "non in tono con questa serata".