"Con il nostro presepe vivente rimettiamo in piedi la chiesa"

"Ci stava per crollare la chiesa in testa. I lavori sono iniziati nel 2016, e i costi sono lievitati in relazione alle esigenze. Di questi tempi è difficile recuperare denaro. Abbiamo intrapreso una raccolta fondi, da qui è nata l’idea del presepe vivente". Maria Massari, volontaria della parrocchia di San Giulio a Monteverde, ripercorre la travagliata storia dei fedeli del quartiere uniti insieme per rivedere in piedi la loro chiesa, raccontata oggi su Il Tempo.