Per presentare “È sempre bello” Coez ha scelto di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano, e a Roma sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), il videoclip del nuovo singolo, realizzato dagli YouNuts, che uscirà ufficialmente nei prossimi giorni.

Il suo ultimo album, "Faccio Un Casino", gli è letteralmente esploso tra le mani, spinto soprattutto dagli ascolti in streaming. Su Spotify quattro dei suoi ultimi pezzi sono entrati infatti nella Top 50 Italia e si è imposto come uno degli artisti più ascoltati dai giovani tra i 18 ai 26 anni. Dopo i singoli “Taciturnal”, “Occhiali Scuri”, “E Yo Mamma” e la titletrack “Faccio Un Casino”, Coez ha lanciato anche "La Musica Non C'è", una canzone d’amore che fa da colonna sonora a tante serate d’amore (video Brainstorm Agency).