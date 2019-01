Salta in aria la villetta dei vicini di Gina Lollobrigida

Probabilmente è stata una fuga di gas a causare lo scoppio di una villetta sull'Appia antica, dove sono rimaste ferite due persone nel pomeriggio di oggi. La dinamica non è ancora chiara. L’abitazione si trova a due passi da quella dove vive da sempre Gina Lollobrigida. Il suo manager, Andrea Piazzola, brillante ragazzo trentenne, è stato tra i primi a prestare soccorso ai vicini di casa della Lollo subito dopo lo scoppio, che ha causato un fortissimo boato. "Ho messo al sicuro Gina, che era spaventata dopo l'esplosione. Sono corso fuori nella villa vicina a quella della Lollo per capire cosa fosse accaduto. Ho preso gli estintori. Sono stato il primo ad arrivare", ha detto Piazzola con un filo di voce. Il suo coraggio è servito per mettere in salvo le due persone che abitavano in quella villetta. Nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto al telefono Gina Lollobrigida che ha detto: "Andrea ha avuto un grande coraggio e una grande forza. Abbiamo avuto tutti paura per quello che è successo ai miei vicini".