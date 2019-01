A Roma le istituzioni dimenticano il sacrificio di Jan Palach

Cinquant'anni dopo le istituzioni dimenticano Jan Palach il giovane patriota cecoslovacco che nel gennaio del '69 si diede fuoco in piazza Venceslao, a Praga, in segno di protesta contro il regime comunista e la violenza totalitaria. "Uno dei simboli non solo della resistenza anti-sovietica della Cecoslovacchia, ma di tutti coloro che nel mondo, per difendere i valori supremi di libertà e democrazia, hanno combattuto contro ogni tirannia" dichiara l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno che...