Così sfottono Di Maio e le cantano ai grillini

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a “Quelli che il calcio” sfidano la "censura" e fanno satira spietata sul M5S e il vicepremier Luigi Di Maio parafrasando “Gente di mare”. Una mossa che segue quella di Carlo Freccero. Il neo direttore di Rai 2 ha deciso di rivoluzionare “Quelli che il calcio” (a settembre dovrebbe ritornare Simona Ventura), ma prima ancora ha voluto cancellare il tg satirico “Quelli che… dopo il tg” con il duo comico e Mia Ceran. Ufficialmente per fare maggiore informazione, ufficiosamente per la parodia del ministro Toninelli sgradita al MoVimento 5 Stelle. La coppia di comici non ne sapeva nulla e, al di là delle frasi di circostanza, l’ha presa male. E così, domenica, Luca e Paolo gliene hanno cantate due alla politica.