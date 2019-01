Collegamento disastroso con Fico. E la Fialdini reagisce male

Che caratterino Francesca Fialdini! La conduttrice de "La Vita in diretta" si imbestialisce per un collegamento interrotto. Il presidente della Camera Roberto Fico sta parlando della verità su Giulio Regeni quando l’audio va via all'improvviso, la Fialdini reagisce malissimo: “Ma come è possibile perdere le parole in questo momento?! Mi scusi può ripetere?”. Ma l’audio non si sente ancora e la Fialdini si morde le labbra, alza gli occhi al cielo e perde la pazienza con la regia: “Come è possibile?! Niente... niente…”. E ancora: “Io vado avanti finché non si conclude questo spazio! Chiedo scusa agli autori, ma vado avanti. È una pagina su cui dobbiamo far chiarezza, Roberto Fico ha sposato questa causa fin dall’inizio e deve concludere il suo pensiero”.