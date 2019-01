Al Bano canta “Nostalgia canaglia”. E spunta la Lecciso

"Ex o non ex? Questo è il problema!". Non serve rivisitare la famosa frase di William Shakespeare scomodandolo per parlare di gossip. Basta andare al sodo e sbirciare su Instagram. In una Stories spuntano Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme. Tutto vero. Eccoli cantare “Nostalgia canaglia” con Pupo e Mara Venier, tutti invitati al super party di Sandra Carraro (conosciuta nel jetset come regina dei salotti romani). Alla festa ci sono anche la bellissima Albertina, figlia di Sandra e Franco Carraro, e tanti altri big come Pippo Baudo, Simona Ventura (fresca di fidanzamento con Giovanni Terzi), Milly Carlucci insieme ad altri personaggi dello spettacolo e dell’imprenditoria.

La vera bomba di gossip, dunque, è legata alla reunion inaspettata tra Al Bano e Loredana (in forma smagliante con outfit nero). Ma non si erano lasciati Al Bano e la Lecciso? Dove eravamo rimasti? Questo è quello che si stanno chiedendo i fan in queste ore, ma il giallo potrebbe essere risolto molto presto: Al Bano e Loredana loro hanno un rapporto simbiotico che va oltre tutto e tutti. Per questo motivo spesso trascorrono del tempo insieme, anche lontano dai riflettori e dai social. Ma il video su Instagram per chi ama la coppia è una primizia!

Al Bano in questi giorni ha celebrato la sua carriera con un mega concerto su Canale5 diviso in due speciali dove ha ripercorso tutti i suoi successi. Ieri, però, si è concesso una serata di relax alla festa della Carraro con gli amici di sempre e con i suoi affetti più cari. Tra questi, ovviamente, c’è la Lecciso (madre dei suoi due figli Jasmine e Bido).