Catena umana per salvare il cane. I ragazzi-eroi star dei social

Non importa che siano passati anni da quel gesto eroico in Kazakistan. La catena umana formata da un gruppo di ragazzi ad Almaty, per salvare un cane precipitato nel fiume è ancora virale sui social ed ha raggiunto quasi 11 milioni di visualizzazioni. Nella clip l'animale non riesce a mettersi in salvo per via dei ripidi argini di cemento che non è in grado di risalire da solo. Un ragazzo del gruppo non ci pensa due volte a raggiungere l'animale per non trascinarlo via dalla corrente. Nel frattempo gli altri formano una catena umana recuperarli. La "fune umana" funziona e tutti quanti raggiungono la sponda sani e salvi.