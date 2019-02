Quanti incidenti di percorso nella prima serata del Festival di Sanremo! Oltre ai problemi di audio, è arrivata la prima gaffe. Claudio Bisio, insieme a Virginia Raffaele, introduce Andrea Bocelli e di slancio alza la mano per salutarlo, ma si accorge subito dello scivolone e non trattiene una smorfia di imbarazzo per il clamoroso errore.