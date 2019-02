Ultimo: "Qui a Sanremo per lasciare un segno"

Ultimo, nome d’arte del ventitreenne cantautore romano Niccolò Moriconi, ha presentato “I tuoi particolari” alla 69^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big, tra i favoriti, tornando sul palco che lo scorso anno lo ha consacrato vincitore delle Nuove Proposte. Il singolo è accompagnato dal nuovo videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano. Dopo la partecipazione a Sanremo, si prepara a partire per il “Colpa delle favole tour”, la tournée nei palazzetti italiani, che partirà il 27 aprile 2019 dal Pala Sele di Eboli e che ha registrato con tre mesi d’anticipo il sold out di tutti i 18 concerti. Arriva ai palasport, con oltre 250.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, Ultimo, che ha appena festeggiato 23 anni, chiuderà il tour con “La Favola”, una speciale data evento il 4 luglio 2019, che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, dove sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio che lui conosce molto bene essendo un romanista doc.