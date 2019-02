Sarah e Yuri, il balletto a suon di palpatine finisce così

L’Isola dei Famosi veleggia in acque tempestose: il Divino Otelma non ce l’ha fatta e si è ritirato a seguito della spinta di Francesca Cipriani (9 punti in fronte) e uno spogliarello degenerato in qualche palpatina di troppo ha fatto litigare Yuri Rambaldi e il resto della ciurma.

Questa sera andrà in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi (dalla prossima settimana sarà trasmessa il mercoledì) e Alessia Marcuzzi dovrà dipanare diverse matasse. Innanzitutto il Divino Otelma dirà definitivamente addio al reality a causa di Francesca Cipriani (le ferite riportate sono incompatibili con la vita da naufrago) e non ci saranno altre “polene”, l’esperimento è stato un flop e non andrà avanti come invece annunciato in conferenza stampa pre-Isola. Stasera si aggiungeranno al gruppo Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi, la prossima settimana forse la modella Adriadna Romero.

Tra i temi caldi lo spogliarello di Yuri Rambaldi che ha scatenato la riprovazione di Jo Squillo e Marina La Rosa. Per il compleanno di Stefano Bettarini, ogni componente della ciurma si è esibito nella sua specialità e Yuri ha fatto uno spogliarello, ma non si è controllato e si è avvinghiato a Sarah Altobello (i due si piacciono molto, ma il giovane è fidanzato, nda) e l’ha toccata finendo per terra in una posa osé. Il giorno dopo Jo Squillo l’ha rimproverato davanti a tutti: “Hai esagerato, non è stata una bella scena, non abbiamo dato un buon esempio”, ma il ragazzo ha replicato a suon di parolacce: “Mi avete rotto il ca**o per giorni per uno spogliarello e ora mi rompete i cog***ni per come l’ho fatto? Non mi dovete rompere le pa**e, non me ne frega un ca**o”. E in confessionale ha aggiunto: “I miei spogliarelli sono così, non ho fatto niente di male, Jo e Marina se la sono presa perché sono più grandi e non hanno capito lo spirito”.

Sarah Altobello, protagonista involontaria del balletto, gli ha dato ragione: “Non me l’aspettavo, mi ha preso alla sprovvista, ma non ha esagerato. Lui è così, è irruento, ma non voleva offendere”. Durante il turno per la ruota del riso, Marina l’ha stuzzicata: “Io mi sarei vergognata” e Sarah: “Adesso non esageriamo, non me l’aspettavo, ero imbarazzata ma niente di più”.