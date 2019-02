«Da più di un anno non riesco a farmi una visita specialistica perché me la danno al pomeriggio. Ma al pomeriggio gli assistenti sociali non vengono, e mia madre da sola come fa? Combatto una battaglia da quasi tre anni. Per cosa? Avere una pedana all’ingresso del palazzo, che possa aiutarmi. Ma mi hanno risposto che è impossibile». Ci ha chiesto di essere ripreso nel video-appello choc di denuncia mostrando le sue gambe enormi in barba alla privacy. «Ma che problema c’è? Riprenda, così magari si rendono conto davvero», ci dice con naturalezza alzando il lenzuolo. Francesco Latessa è un signore di 54 anni, che da tempo convive con una malattia rara che si chiama linfedema idiomatico, una malattia del sistema linfatico che ha come conseguenza l’ingrossamento oltremodo degli arti inferiori...

