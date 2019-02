Si auto-definisce presidente della Repubblica. Gaffe colossale di Conte

Il premier era a Potenza per incontrare le autorità locali e le associazioni di categoria in vista di un programma per lo sviluppi del territorio. Ma dopo la domanda di un cronista della stampa locale Conte si è riferito a se stesso come Capo di Stato e non come primo ministro. Il premier stava spiegando ai presenti che l'autonomia che il governo vorrebbe riconoscere ad alcune regioni non andrà ad intaccare l'unità nazionale quando è incappato - pare senza nemmeno rendersene conto - nella gaffe colossale. "Quale Presidente della Repubblica - ha dichiarato - sono garante della coesione nazionale. Non andremo a sottrarre nulla al Sud, ma a riconoscere alcune specifiche competenze ad alcune regioni del Nord che sono in condizioni di poterle rivendicare".