Soleil, dove mette quelle mani. La prova sull'Isola a luci rosse

L’Isola dei Famosi appesa a un’ex corteggiatrice. Soleil Sorge è entrata a sorpresa nel reality di Canale 5. Si è presentata con una serie di sfacciate strizzatine ai gioielli dei naufraghi che è il secondo sussulto di vita all’Isola dopo lo spintone di Francesca Cipriani al Divino Otelma. Durante la prova del fango (la squadra che ne raccoglieva di più vinceva una torta al cioccolato), Soleil aveva il compito di levare il fango dal corpo degli uomini e Jeremias dalle donne. La bella ex fidanzata di Luca Onestini è stata molto zelante e ha indugiato sui muscoli di Marco Maddaloni e Stefano Bettarini. Le telecamere hanno scoperto che il judoka ha gradito, mentre l’ex calciatore si è coperto i gioielli di famiglia con le mani per non scatenare la gelosia e le lacrime della fidanzata Nicoletta Larini che a Mattino Cinque ha dichiarato: “Non mi ha portato rispetto. Non mi è piaciuto che mi abbia appellato con tipa. Sono sicura che Stefano non le darà l’opportunità di avvicinarsi. La considero aria fritta”. Intanto però la single Soleil è in Honduras e ha messo nel mirino proprio Stefano Bettarini.