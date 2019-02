Facchinetti-Cremaschi, mega scenata nel ristorante per un selfie

Mega scenata in un ristorante di Como tra Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Faissol e Laura Cremaschi, nota per aver partecipato ad “Avanti un altro”. Wilma ha tirato acqua e bicchiere in faccia alla Cremaschi che ha documentato tutto con un video, dà una versione dei fatti: “Volevo solo un selfie”. Ma Facchinetti la smentisce: “Mi toccava e mi ha inseguito in bagno. Era chiaro. So come vanno queste cose, mi quereli se sto dicendo una bugia”. E la moglie: "Gli mostrava le foto in mutande".

Lui, lei e l’altra che prova a intrumarsi. Laura Cremaschi diffonde sui social un video in cui afferma: “Questa è la reazione a un selfie, tutto questo solo per un selfie” e spiega che ha incontrato nel ristornate Francesco Facchinetti, che lo considera un mito da quando è bambina e gli ha chiesto una foto. Ma non è venuta bene così ne ha chiesta un’altra e a questo punto Lady Facchinetti si sarebbe ingelosita fino al punto di lanciarle acqua e bicchiere. La versione dei coniugi però è molto diversa. Francesco Facchinetti ha spiegato nei dettagli la vicenda attraverso le Instagram Stories: “Come parecchie volte la domenica, ho preso mia moglie e sono andato a mangiare in un ristorante vicino a casa mia. Sono arrivato, mi sono seduto, e tre persone mi hanno chiesto una fotografia, due ragazze e un ragazzo. Di queste tre persone, una ragazza, tale Laura Cremaschi, mi ha chiesto di poter fare un selfie solo con me. L’ho fatto e mentre facevo questo selfie mi toccava le collane, mi accarezzava il collo, ma vabbè, sono cose che possono succedere e mi sono seduto per mangiare”.

Il racconto si fa piccante e spunta una situazione “equivoca”: “A un certo punto mia moglie va in bagno e lascia la sua sedia libera, e questa ragazza si siede al posto di mia moglie. Mi dice che fa l’influencer, lavora in televisione, ha lavorato ad Avanti un altro e mi chiede una mano. Io, molto gentilmente, le lascio la mia mail perché so di essere una persona cordiale. Mia moglie torna dal bagno e nonostante fosse lì di fianco, lei rimane seduta sulla sua sedia. Poi se ne torna al posto e mia moglie mi fa il terzo grado, com’è giusto che sia. A un certo punto vado a fare la pipì e quando esco dal bagno, come per magia, c’era lei, Laura Cremaschi, che mi aspettava con il telefono in mano. Mi ha proprio aspettato fuori dal bagno, in una situazione appartata. Siccome ho 39 anni, ho vissuto 25 anni nel mondo delle discoteche e sono un uomo che ne ha viste di tutti i colori, una donna che mi aspetta fuori da un bagno con la scusa del selfie mi sembra una situazione alquanto equivoca. Allora tiro dritto, faccio finta di niente e appena sono dentro la sala dove ci sono tutti gli altri tavoli le dico ok. Mia moglie si è incavolata come una bestia, dopodiché è accaduto tutto quello che avete visto”.

Infine il manager ha avvertito la Cremaschi: “Visto che ‘male non fare, paura non avere, non ho nessun tipo di problema, tale Laura Cremaschi se quello che sto dicendo non è vero puoi anche denunciarmi tranquillamente, querelami. Seconda cosa, questo è un mio appunto, fortunatamente nel 2019 una donna per far vedere che vale non ha bisogno di utilizzare le tecniche che si usavano negli anni 80, 90, primi anni 2000. Al giorno d’oggi le donne possono contare sul loro talento per poter spaccare nel mondo del lavoro, possono anche evitare di mostrare altre cose, perché realmente non ce n’è bisogno. Terza cosa, la reazione di mia moglie forse è stata sopra le righe, ma siccome è una donna parlante e reputo anche intelligente, lo dirà lei perché si è sentita di agire in questo modo”. E infatti ha parlato anche la furente Wilma: “Non perdo troppo tempo perché a differenza di quella lì ho altre cose da fare. Era palese che ci stava provando perché al primo selfie lo accarezzava. A metà cena vado in bagno, torno e la trovo seduta al mio posto con il mio cibo, distesa sul tavolo che gli faceva vedere le sue foto sexy in mutande. Non si alza e io le ho detto di chiudere, era tutto sconcertante. Ma sti ca**i. A un certo punto Francesco va in bagno e vedo che lei apre la giacca, sistema il decollete e lo insegue. Son mica scema, lei lo stava aspettando fuori dal bagno e gli diceva che voleva rifare il selfie. Io le ho detto che aveva rotto il ca**o e lei mi ha risposto che ero una pazza, ero scandalosa, sei oscena. E Francesco mi porta via per andare a casa. Ho sbroccato e ho lanciato il bicchiere. Lo rifarei cento volte, provate a inseguire mio marito in bagno, provate… lo rifarei cento volte. Non faccio parte del mondo dello spettacolo e non vorrei essere sgarbata però dico che non è il mio mondo. Con mio marito non si fanno queste cose e basta. Se mi dite che sono insicura non me ne frega un ca**o".

Poi il triste epilogo di tutta la vicenda. In un altro post pubblicato su Instagram Facchinetti svela che la Cremaschi gli avrebbe chiesto dei soldi per non denunciare la moglie per aggressione e lui per diffamazione.