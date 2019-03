Tette mostruose in parata. La d'Urso ricoperta di insulti per il video dal camerino

Meglio le tette rifatte dell'ex gieffina Floriana Messina o l’ottava naturale della pin-up di “Avanti un Altro” Francesca Maria Giuliano? Barbara d'Urso stuzzica i follower, ma finisce sommersa da commenti negativi che l’accusano di sessismo e volgarità: "Così non fai onore alle donne" commentano sotto al video dello scandalo. In attesa di debuttare con "Live non è la d'Urso" a metà marzo, la mattatrice di Canale 5 ha giocato con i suoi "mostri" (come li ha definiti lei stessa a "Pomeriggio Cinque") ma sotto al filmato dal camerino e al quesito, interessante per il parterre maschile, gli utenti di Instagram non hanno affatto gradito.

Tantissimi gli insulti irriferibili, tra quelli accettabili: “Questa foto, seppur tu sia voluta essere ironica,la trovo volgarissima!”, Parla di solidarietà con le donne e poi…”; “Quanta volgarità in una sola foto!!!”; “Che delusione Barbara”; “Mio consiglio per te, devi limitare gli commenti, sarà meglio per te”; “Un programma pomeridiano da guardare in famiglia molto educativo con esempi bellissimi da seguire. Quando sento la sigla devo correre a staccare la spina perché mio figlio rimane letteralmente così”; “Ma quanto vale Mara Venier, Antonella Clerici, Caterina Balivo, Federica Panicucci, classe da vendere"; “Non fai onore alle donne” e "Fai prima ad aprire un priveè".