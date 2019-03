A 70 anni sfila così: Grace Jones in passerella, occhi solo per lei

Il ruggito di Grace Jones. La cantante, attrice e modella giamaicana ha oscurato le top model alla Paris Fashion Week. In passerella per la collezione autunno/inverno TommyXZendaya, firmata dallo stilista statunitense Tommy Hilfiger e dall'attrice Zendaya, ha mandato in visibilio la platea. La pantera nera ha sfilato e ballato indossando un body giallo senape, una giacca argento e un paio di stivali alti sopra il ginocchio. Cosa c’è di eccezionale? Grace Jones ha 71 anni e ha ingannato il tempo. Il suo passo felino e la sua energia sono rimaste intatte.