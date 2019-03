Cori, bandiere e striscioni. Il popolo laziale abbraccia i propri idoli, reduci dall'entusiasmante vittoria nel derby. I giorni passano ma l'adrenalina resta in circolo, con i tifosi che hanno preso d'assalto il centro sportivo biancoceleste. Porte aperte a Formello: seduta di allenamento fissata alle 15, in programma un’amichevole con la Primavera. Ad assistere ci sono circa 5 mila persone, che hanno riempito la tribuna del Fersini. Immobile il più acclamato, poi Cataldi e Caicedo. Non è un caso che siano loro tre i marcatori di sabato scorso. La festa della Lazio continua.