Brando Bertrand sfodera il lato B per conquistare...

Luciana Littizzetto si sposa a “C’è Posta per Te”. Maria De Filippi le presenta quattro mariti potenziali: Gabriel Garko, Gianluca Vacchi, Francesco Monte e Brando Bertrand meglio noto come “succhino?”. Il trash entra nella storia: sdoganato il lato B nudo di un uomo in prima serata. Social in delirio.

La prima storia di “C’è Posta per Te” è una gag: Maria De Filippi presenta quattro papabili mariti a Luciana Littizzetto desiderosa di sposarsi. Lucianina fa battute a raffica sull’amica Maria “sei più gnocca di prima, in questa foto di 20 anni fa eri pettinata con il lievito madre, Maria, ma come fai con le me**e umane che vengono qui?!”, le chiede dello sgabuzzino dietro le quinte e lo chiama lo scannatoio: “Quando vieni qui dentro, noi stiamo a casa fermi, immobili ad aspettare il tuo ritorno senza nemmeno andare a fare la pipì”.

La De Filippi si diverte come una bambina accettando gli “insulti” della Littizzetto e fa entrare Gabriel Garko, meches gialle e pelle di tamburo. Il siparietto con la Littizzetto è tutto giocato sul fisico dell’attore, poi tocca a Francesco Monte e qui la “Sanguinaria” alza il tiro. Luciana tira la prima frecciatina: “Ti presento Maria detta marijuana” e Monte incassa. Poi però c’è il testa della vicinanza e la De Filippi piazza all’ex tronista, la vendetta dell’armadio: si deve chiudere dentro con Lucianina come fece l’ex fidanzata Checu (“un trono di spade di topaggine” la definisce la comica) al GFVip 2. Monte non può dire di no al “genio del male” ed entra nell’armadio. “Sento due pomelli duri e non sono quelli dell’armadio” urla la Littizzetto. In due minuti, Francesco Monte si è visto passare davanti le corna dell’ex Cecilia, l’armadio del peccato e “il signorino ha portato la droCa in trasmissione”. Prende e porta a casa, zitto e muto.

Il terzo corteggiatore è Gianluca Vacchi e il trash schizza alle stelle. L’imprenditore ha dei pantaloni argentati da far invidia ai Cugini di campagna. L’ultimo pretendente è Brando Bertrand, il modello di una famosa pubblicità. Ma per non sbagliarsi, la De Filippi lo fa entrare coperto solo dall’asciugamano stretto al bacino. Luciana non lo riconosce e Maria lo invita a mettere in mostra il suo meglio ovvero il lato B. Nudo. Maria sdogana un c**o maschile in prima serata su Canale 5. E i social esultano e ringraziano sua santità Maria da Studi Elios. Lucianina ha “gli ormoni che fanno la ola” e punge la De Filippi: “Adesso non c’è più solo la busta, c’è anche il pacco”. Poi maliziosa chiede: “Ma perché dici succhino? Cosa significa?” e il modello: “Io non c’entro niente. Il pubblicitario mi ha messo in bocca quella parola lì”, “Ecco non dirlo…” replica Luciana facendo ridere lo studio. Ma il buon Brando: “Io non ci avevo pensato al doppio senso, sono un ragazzo di campagna”. Finisce con succhini per tutti e una battutaccia di Vacchi: “Se lavo i panni? Se sei tu a 90° allora sì”. Vacchi di nome e di fatto.