Che sventola! A Uomini e Donne volano gli schiaffi

Che sventola! Al Trono Over di “UominieDonne” le sorprese non mancano mai. Questa volta al centro dal dating show c’è l’inguaribile farfallone Riccardo Maria Guarnieri che riceve uno schiaffo in faccia. Il tarantino, dopo la storia con Ida Platano, è tornato in studio e ha iniziato a uscire con Roberta. I due hanno consumato, ma lui le ha detto chiaramente che non prova alcun sentimento. La dama chiude, apre, chiude, apre alla conoscenza. Almeno fino a oggi. La scorsa settimana, Riccardo l’ha chiamata e l’ha invitata a Taranto, Roberta è zompata sul primo treno e l’ha raggiunto a mezzanotte nonostante fosse stata avvertita, senza troppi giri di parole, di essere una tro***mica. La domenica pomeriggio lui è cominciato a diventare insofferente e lei ha capito che era giunto il momento di levare il disturbo.

In molti si sono chiesti perché ci sia andata e si sia fatta trattare in questo modo. Ma la risposta è vecchia come il mondo: perché quando una persona ti piace, la speranza è l’ultima a morire e l’evidenza diventa un nemico da negare a ogni costo. Maria De Filippi domanda: “Riccardo vuoi andare avanti?” e quello: “No, per me non c’è un sentimento. Io sono sempre stato correttissimo, mi dispiace che non lo riconosca”. Gianni Sperti e Tina Cipollari gli danno dell’uomo di me**a perché ha fatto leva sui sentimenti di Roberta per soddisfare l’augello reale infischiandosene delle conseguenze. La signora si alza dalla sedia rossa e va a sedere nel parterre: “Basta, non mi meriti”, ma la discussione prosegue, il pugliese insiste nel raccontare la sua verità e Roberta furiosa prima gli dice di star zitto, poi per la frustrazione gli tira una sberla in piena faccia. Adulti e dove non trovarli.