Standing ovation e Carla Fracci rischia di rompersi

Carla Fracci per poco non si rompe! A "Live non è la d'Urso", l'etoile si è alzata dalla poltrona per ricevere la standing ovation del pubblico, ma accecata dalle luci bianche non ha visto uno scalino ed è inciampato facendo temere il peggio. Ha barcollato di brutto, ma è riuscita a non perdere l’equilibrio rimanendo in piedi. Con eleganza e leggiadria si è seduta di nuovo e ha ripreso a parlare come nulla fosse.