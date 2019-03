"Ho paura". Gerry Scotti, che crollo. E scoppia in lacrime

Gerry Scotti piange a “Chi vuol essere milionario?”. Durante l’ultima puntata del game show, la tensione ha giocato un brutto scherzo al navigato conduttore che ha aiutato un concorrente su una domanda da 15.000 euro senza essere sicuro della risposta. Luca Geri ha dato la scalata al milione di euro, ma sul quesito “Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. La recita quotidiana del Rosario era finita: è l’incipit di quale famoso romanzo?” si è arenato e ha speso l’aiuto “Chiedilo a Gerry”, previsto da questa nuova edizione. Luca si era orientato sulla risposta C ovvero “Il nome della Rosa”, ma Scotti ha ragionato in modo diverso e consigliato di rispondere “Il Gattopardo” ammettendo però: “Ho paura, per la prima volta in 12 puntate, sono in grandissima difficoltà”.

Il concorrente poteva accettare o no il suggerimento ma ha seguito l’aiuto. Quando la risposta da 15.000 euro è diventata verde, Gerry Scotti si è coperto la faccia dall’emozione e si è lasciato andare a qualche lacrima liberatoria. Non è la prima volta che Scotti si commuove, in precedenza gli era successo a Verissimo e a C’è Posta per Te.