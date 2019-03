Dal caffè di Conte alla torta di Salvini: il menù di "Camera con Vista" è servito

Il caffè di Conte, la torta di Salvini, la pasta e patate per Fico. Scoprite il menù dei politici in questa settimana tra cantieri e vie della seta su #CameraconVista, la trasmissione dell’Agenzia Vista, in onda domenica 17 marzo alle 10.35 su #La7 (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)