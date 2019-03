Causa choc a Forum, Barbara Palombelli scoppia a piangere

A “Forum” una storia particolare ha colpito al cuore Barbara Palombelli. Un padre ha cacciato di casa il figlio che, in sua assenza, aveva rinchiuso la sorella diversamente abile in una stanza affinché gli amici non la vedessero. Nel tribunale più seguito della televisione, gli attori e convenuti che dibattono i casi davanti al giudice sono figuranti, ma gli argomenti sono ispirati a storie reali, spesso molto dure come è stato nella puntata di venerdì 15 marzo. Barbara Palombelli è apparsa fin da subito molto toccata dal tema, ma non ha commentato. Al termine della puntata però ha letto una mail di un giovane colpito da paresi che era riuscito a crearsi una vita e un post su Facebook di una donna affetta da artrite reumatoide che ricordava quanto fosse importante l’amore della famiglia per chi è malato. A questo punto, la Palombelli non è riuscita a trattenere le lacrime, la voce si è incrinata per la commozione e con gli occhi rossi ha detto: “Scusate”.