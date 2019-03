"Chiamate l'esorcista". Mara Venier in tilt a Domenica In

Mara Venier e la frase sibillina. La conduttrice di “Domenica In” ha aperto la 27esima puntata stagionale con “Abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme”, poi tra luci che saltavano, lavagnette mostrate con insistenza (“pensano che non veda e non senta, ma vedo tutto… noi persone anziane”) e rumori sinistri ha pronunciato una frase strana sui tanti anni di lavoro e sul momento di lasciare. Stava intervistando Romina jr. e Cristel Carrisi e quando doveva affrontare l’argomento delle loro sottovalutate capacità artistiche ha pronunciato con uno sguardo carico di amarezza una frase sospetta e in parte fuori contesto: “voglio dire una cosa e non perché vi voglio bene, ma lo dico da addetti ai lavori anche se ormai sono tanti anni che faccio questo lavoro, forse troppi… magari è ora (pausa)… forse troppi”, il pubblico in coro ha risposto con un “nooooo” e la Venier è tornata sull’argomento principale come se non fosse il momento giusto per toccare il tema del suo futuro televisivo. Possibile che, dopo una stagione eccezionale, Mara Venier non resti al timone della domenica pomeriggio targata Rai1?