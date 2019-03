Duello all’ultimo sangue tra Marina La Rosa e Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi. Il cantante ha rivelato l’altra faccia replicando in maniera aspra e assai poco cavalleresca alla nomination della siciliana: “Me ne sbatto le pal…pebre, il poco fascino che ti è rimasto non mi interessa. È normale che non ti piaccia Soleil perché spero che ti piacciano ancora gli uomini. Guarda non ti applaude nessuno”. Il popolo social è rimasto shockato e ha cambiato opinione su Fogli.

Ricordate il Riccardo Fogli, 72enne colpito nel fisico e nell’anima da “cuore mio” Karin Trentini e dal pregiudicato Fabrizio Corona? Bene, dimenticatelo. Se allora si mise a piangere, questa volta ha fatto la voce grossa con una donna, Marina La Rosa. Con la barba bianca e l’aspetto dimesso Riccardo Fogli sembra il nonno di Heidi, ma sotto sotto assomiglia a Lord Voldemort. Durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi, la Marcuzzi ha mandato in onda una clip in cui Marina La Rosa spiegava di averlo nominato perché “Ha 70 anni non può fare il ragazzino e non prendere posizione, le cose vanno dette anche agli amici. E’ poco lucido e obiettivo quando si tratta di Soleil”. Riccardo Fogli ha reagito con inattesa volgarità: “Di quello che dice Marina io me ne sbatto altamente le pal… pebre (ma con le mani indica i genitali, nda), è la sua opinione”. Soleil Sorgè, ribattezzata dal web “Str**eil”, ne ha approfittato e l’ha sbranata: “Dall’alto della sua saccenza giudica tutti, lei è una stratega e una burattinaia, si insinua nelle menti degli altri per ottenere quello che vuole e la irrita chiunque venga dalla mia parte”. Con la consueta flemma, Marina ha fatto notare: “Mi hanno chiesto perché ho nominato Riccardo e ho dato la mia motivazione”.

Durante il nero pubblicitario le due si sono “scannate” (cit. Alvin) e Riccardo Fogli ha rivelato una natura greve con un’orrenda caduta di stile: “Marina, il tuo pensiero mi fa strabattere le pal…pebre, pensa a quel poco di charme, di fascino che ti è rimasto. E’ normale che non ti piaccia Soleil perché spero che ti piacciano ancora gli uomini. Non vedi che non ti applaude nessuno? Vipera, non dici le cose in faccia, oh come te permetti ragazzina?!”. “Ragazzina” a una signora oltre 40 anni. Si è incavolato più con Marina che con Fabrizio Corona che gli dava del “vecchio cornuto che forse sapeva”. Non solo: ha dimostrato di “aver orecchio” per gli applausi del pubblico considerati la cartina di tornasole del gradimento. Si è accorto che il pubblico ha rumoreggiato per il suo “aho’ ragazzina” e poco dopo ha chiesto scusa “per aver superato il limite”. Ma l’ex gieffina ha fatto centro perché ha mostrato il lato oscuro di Fogli e al momento della nomination ha aggiunto altri dettagli interessanti su “nonno” Fogli: “Oh finalmente si espone e prende una posizione, ci sono finita di mezzo io, ma almeno sappiamo che è vivo. Non mi piacciono queste discussioni, solo che succedono dei fatti su cui lui non dice mai la sua opinione, preferisco la gente che si espone, è molto diplomatico”, la Marcuzzi l’ha rintuzzata: “Forse è così di carattere” e quella: “No, no, non è così di carattere perché quando siamo soli mi parla e sparla di tutti, non solo di chi è sull’Isola, anche di gente che conosciamo fuori, davanti alle telecamere non si espone, vuole fare sempre il perbenista, oggi abbiamo capito che è vivo, Riccardo Fogli c’è ed è tra di noi”.

I social non hanno creduto alle scuse del naufrago e sono passati dalla solidarietà al rifiuto: “Marina è una signora e l’appella con aho’ ragazzina”, “È un gran cafone, è l’ora che torni”, “È un vecchio in cerca di conferme”, “Il tuo fascino me ne fa strabattere le pal… Senti Fogli fly down, ma come ca**o pali?”, “Ti sei sempre attaccato a chi ti dà da magnà, magnà, magnà, sei un parassita a tutto campo”, “Fogli zitto, zitto è un gran cafone, tra quella zoc***na di Ariadna e me ne sbatto le pal… a Marina ne ha dette tante”, “Fogli è una banderuola, va da chi gli dà da mangiare”, “Fogli subito fuori, con quanta maleducazione ha aggredito Marina”, “Ecco il vero Fogli, fuori subito”. E c’è perfino chi dà ragione a Fabrizio Corona.