Un campione così così. A “L’Eredità” Salvatore, campione in carica da un giorno, è stato eliminato con merito. Almeno secondo i social che hanno sorriso davanti a due clamorosi errori. Il concorrente doveva trovare la risposta a due domande semplicissime, ma è stato tradito dall’emozione. Al quesito "antifurto per motocicli” ha detto “blockbuster” e subito dopo alla domanda “l’allenatore soprannominato il mago” ha detto “Houdinì” scatenando le risate del pubblico in studio e lo sbeffeggiamento di Insinna: “Eh ma allora...?”.