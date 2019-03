Bambina da record: la sua Despacito col violino fa impazzire il mondo

Suona con il violino la famosa canzone "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee e viene ripresa da un passante. A due anni di distanza il video che ritrae Karolina Protsenko, 10 anni, mentre si esibisce per le strade di Santa Monica in California, è ancora virale in rete: la performance della bambina dal talento eccezionale ha conquistato oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo e non smette di incantare il web. Record dei record.