Colpo di genio. Che combina il campione a L'Eredità: ridono tutti

Questo sì che è un colpo di scena. O di genio. Filippo, il nuovo campione del game show "L’Eredità", ha stupito tutti alla ghigliottina. Il ragazzo bolognese ha indovinato quattro parole su cinque dimezzando il montepremi una sola volta. Sembrava che il bottino di 95.000 euro fosse già assegnato, ma quando Flavio Insinna ha girato il cartoncino ha trovato la scritta “A ne so’!” che in dialetto romagnolo vuol dire “Che ne so”. A memoria non è mai successo nella storia del quiz. Lo studio e lo stesso Insinna sono scoppiati a ridere e Filippo ha ammesso: “Ho sparato le risposte a casaccio e alla fine mi sono detto boh! Va be’ ci riprovo domani sera”. Ma il siparietto è andato avanti con una piccola gaffe dello studente di Ingegneria. Insinna ha spiegato: “Il girotondo è collegato a Nanni Moretti. Le manifestazioni di protesta”. E Filippo: “Ma io sono giovane che ne so”. Il conduttore ha replicato: “Grazie per avermi detto che son vecchio!”. Per la cronaca la parola era “protesta”.