Balli scatenati a Domenica In. E la Carlucci ingaggia pure la Vanoni

Fuori programma di Ornella Vanoni a "Domenica In". Milly Carlucci ha invitato ufficialmente Mara Venier a esser ballerina per una notte e la conduttrice ha accettato a patto di fare numerose prove. A seguire ha improvvisato qualche passo di danza con tre storici ballerini di Milly e a sorpresa è entrata Ornella Vanoni che si è fatta travolgere dal ritmo. Lo sforzo inatteso l’ha mandata in affanno e si è dovuta sedere: “Quando lui mi ha rigirato non sai cosa è successo alla mia schiena e alla mia testa… Oh dio, oh Mamma, oh Santa Maria, questa non è una trasmissione, è una festa in casa! Mara cosa c’è scritto sulla tua maglietta? What do you want? Ah in pratica Fa quello che ti pare, beh con quelle due robe (il seno, nda) in effetti puoi fare ciò che vuoi”. La Carlucci entusiasta ha esteso l’invito a "Ballando con le Stelle" anche alla Vanoni che nella confusione generale ha detto: “Ma se io vengo da te quanto mi dai?!".