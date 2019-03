Come evita il baciamano. La comica del Papa con i fedeli

A vedere il filmato in cui Papa Francesco tira via la mano con grande abilità affinché nessuno baci l’anello viene da pensare una sola cosa: che fatica deve aver fatto a ripetere quel gesto senza mai sbagliare per decine e decine di volte. La rapida mossa di Bergoglio ricorda un po' il gioco dello schiaffo sulle mani ed è sorprendente che vinca sempre lui. Il fuori programma si è consumato a Loreto dove Papa Francesco si era recato in visita per il giorno della Solennità dell’Annunciazione.

Prima di firmare l'Esortazione Apostolica Post-Sinodale in forma di Lettera ai Giovani, fedeli e autorità si sono messi in fila per salutarlo, ma nel filmato di Tgcom24 si vede chiaramente come il Papa sfili la mano destra nel momento in cui lo sventurato di turno, seguendo la tradizione, si mette in ginocchio per baciare l’Anello del Pescatore. L'Anello è il simbolo che ogni successore di Pietro indossa durante il suo Pontificato: in genere è d’oro massiccio, ma in seguito alle dimissioni di Papa Benedetto XVI, l’anello non è stato fuso bensì annullato. E come è noto Papa Francesco, per la prima volta nella storia della Chiesa, ha chiesto e ottenuto un anello in argento dorato volendo simboleggiare un ritorno a una Chiesa "povera e semplice”. Dunque, il gesto di Loreto potrebbe essere un’altra manifestazione del suo modo di interpretare il mandato di Dio. (video Instagram trash_italiano)