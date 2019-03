Campos fa harakiri: "L'inno più bello è quello della Lazio"

Un futuro da possibile direttore sportivo giallorosso sfumato per un apprezzamento del passato. Luis Campos, attuale diesse del Lille e uno dei nomi accostati alla squadra giallorossa per la prossima stagione, sembra essersi fatto fuori da solo. L'intervista di qualche tempo fa condanna il portoghese, alla domanda su quale fosse il coro che preferisce delle tifoserie d'Europa, Campos non ebbe dubbi: "L'inno della Lazio". Difficile pensare che possa accasarsi dalle parti di Trigoria.