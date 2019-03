Finisce nel video hot della modella e rovina tutto

Il “Donatello” per il miglior photobomb 2019 lo vince… il signore con il buzzo. Sulla spiaggia di una bellissima località esotica, una modella si stava impegnando in sguardi sexy e pose molto hot per un servizio fotografico, ma un bagnante oversize si è dimostrato immune al suo fascino. L'attempato uomo, indossando uno slip più ridotto di quello della modella, si è messo a passeggiare alle sue spalle senza accorgersi di essere ripreso. Shooting annullato e video virale in rete.