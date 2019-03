David di Donatello tra gaffe e pistolotti. Striscia fa a strisce Carlo Conti

Striscia la Notizia non resiste alla ghiotta occasione e mette in fila tutte le battute scontate, i premi dimenticati (leggi Uma Thurman), le domande naif della serata no di Carlo Conti, presentatore della cerimonia dei David di Donatello. “Dogman” ha fatto incetta di premi, ma è stato oscurato dalle numerose gaffe. Vedere per credere.