Fisico mozzafiato. Un metro e novanta di bellezza. Sorriso travolgente. Entrambi single. Donne, preparatevi: Kevin e Jonathan Sampaio, i due super gemelli spagnoli, scenderanno in pista a “Ballando con le stelle” da stasera su Rai1. Kevin dice a Jonathan: “Sono più bello io. Farò il pieno di donne”. Come andrà a finire? Il gossip già s’infiamma. Ma occhio a non confonderli: la loro somiglianza è pazzesca.