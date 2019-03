Dialetti romani tutti da ridere. Il video dell'attrice è virale

Si fa presto a dire romano. Perché nella Capitale basta spostarsi da un quartiere all'altro per ascoltare parole, espressioni e atteggiamenti verbali completamente diversi. "Dialetti" in continua evoluzione che sono al centro di un video che su Facebook, in pochi giorni, è stato visto da più di 100mila persone. La protagonista è la giovane attrice Pilar Fogliati ripresa all'esterno di un ristorante dal giornalista Sergio Fabi mentre improvvisa alcune esilaranti imitazioni. Ecco la snob dei Parioli ("perché, cos'altro c'è là fuori?"), l'aggressiva di Ponte Milvio, la nobile-radical chic del centro e la sempliciotta di Guidonia, istantanee satiriche di una città che cambia. Anche nelle sue voci.