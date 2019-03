Dopo la bionda e la rossa ecco Vanja Josic: è lei Madre Natura

La modella serba Vanja Josic, fisico mozzafiato e capelli castani, è stata scelta come Madre Natura nella terza puntata di "Ciao Darwin" del 29 marzo. Vanja segue la bionda Ema Kovac e la rossa Angelina Michelle. Ama la moda e la natura, un po' meno i social network. Su instagram il suo profilo era seguito da 13mila follower. Un numero non altissimo, che però è più che raddoppiato in poche ore dopo l'apparizione in Ciao Darwin.