Il talent show di Canale 5 "Amici 18" è stato una piacevole sorpresa. Maria De Filippi ha curato ogni dettaglio: la diretta è andata liscia come l'olio cancellando definitivamente la claudicante edizione dell’anno scorso. La scenografia con il ledwall arrotondato è uno spettacolo nello spettacolo, mentre le luci illuminano a dovere lo studio e il pubblico. Come da tradizione il meccanismo eliminatorio è un gioco di prestigio: la prima volta decide X, la seconda Y, la terza Z e così via. Andiamo a fiducia perché lo show funziona.

I due coach, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, hanno conquistato i social: più legato il cantante latinoamericano, più televisivo di quanto si potesse immaginare il tenore, sconosciuto al pubblico medio. Cattivissima Loredana Bertè giudice unico (“Mowgli, nel mio periodo americano a ogni angolo di strada vedevo ragazzini che facevano le tue stesse cose 10 volte meglio, sei basico, cadi sempre sulla stessa spalla, come mai non te la sei ancora rotta?”, a Rafael: “Non mi hai spettinato, sembri un ballerino di fila”, a Ludovica: “In inglese sei strepitosa, in italiano sei una corista”) o quasi perché alle sue spalle ci sono il maestro Beppe Vessicchio e il coreografo Luciano Cannito con il compito di provare a farle cambiare voto laddove fosse troppo severo.

Il segmento comico è curato da Pio e Amedeo che alla prima uscita sono scivolati su qualche battuta sbagliata (“Uh c’è Alex Britti, non sai cosa provai quando uscì il calendario della tua ex Luisa Corna”), ma si sono riscattati con la rivisitazione della canzone “Maria” di Ricky Martin in omaggio alla padrona di casa: “Es Maria la Madonna mia, senza Maria altro che giuria, le pizze con il motorino a consegnar… Un, dos, tres, rendiamo tutti grazie a Maria che ci dà da mangiar, lecchiamo tutti il c**o a Maria che ci fa fatturar”.

La De Filippi ha contingentato bene i tempi dei siparietti, uno su tutti quello tra l’amica Laura Pausini ("Che maleducata, sei entrata e ti sei fiondata da Ricky senza salutarmi" le ha detto scherzando Maria) che ha toccato il fondoschiena di Ricky Martin, delle polemiche tra gli allievi (Tish contro Giordana per la nomination) e dei momenti strappalacrime in stile “C’è Posta per Te”. “Amici18” non solo ha ritrovato smalto, ma ha anche margine di miglioramento.